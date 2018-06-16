HABER:Gönül Olutürk

Yöresel mimariye uygun olarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İlimiz Mudurnu İlçesine zemin, bodrum + 3 kat olarak 487 konut olarak inşa edilen ve nüfusun yarısına yakının yaşadığı 3.Etap TOKİ konutlar tehlike saçıyor. Konutlarda bulunan asansörlere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun yaptığı muayene sonucu kullanılması tamamen tehlikelidir(güvensiz) anlamına gelen kırmızı etiketler yapıştırıldı. Ancak TOKİ yönetimi bu uyarıları dikkate almıyor. Asansörler vatandaşlar için büyük bir risk taşımasına rağmen halen daha kullanıma açık tutuluyor. Kapı sensörleri bile çalışmıyor ve çoluk çocuk sıkışabilir. Olası yaşanacak bir facia da bunun sorumlusu kim olacak?



