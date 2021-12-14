Faciaya ramak kaldı



Haber: C. Kutay Aykan

Kaza saat 12.30 sıralarında Abant kavşağında meydana geldi. Hüseyin Sarı idaresinde 06 BSJ plakalı LFG yüklü tanker ile Naci Yıldırım idaresindeki 67 ZR 540 plakalı araç, tankerin sol ön lastiğine çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Sarı’nın kızı Tuğba Yıldırım ile arka koltukta bulunan ve araç içerisinde sıkışan Durkadın Yıldırım (63) yaralandılar. Araç içerisinde sıkışan yaralı Durkadın Yıldırım sağlık, trafik ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak, sedyeye bindirilip hastaneye kaldırıldı.

LPG yüklü tankerin sürücüsü Hüseyin Sarı, “İstanbul yönünden gelen özel araç kırmızı ışıkta geçti. Bana ise yeşil yanıyordu. Hava da yağmurlu olunca, kaza kaçınılmaz oldu. Ben aracımla yolun ortasına kadar gelmiştim. Şayet, bana çarpan araç sol ön lastiğin hemen arkasında bulunan mazot deposuna çarpsaydı büyük bir facia olurdu. Çünkü, tanker LPG yüklüydü” dedi.

Kazaya karışan özel aracın sürücüsü Naci Yıldırım’da trafik ışıklarının yanmadığını belirterek; “Kaza nasıl anlamadım. Trafik ışıkları yanmıyordu. Bir anda önümde LPG tankerini gördüm. Frene bastım ama çarpışmayı önlemedim. Yengem ile kızım yaralandı. Bunun için çok üzgünüm” açıklamasında bulunurken, D-100 karayolu yaklaşık bir saat kapanırken, diğer sürücülere tali yoldan geçiş verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, 14:31