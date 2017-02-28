Haber: Esra Öztürk

Olay öğle saatlerinde Sümer Mahallesi Üniversite yolunda meydana geldi. Karadeniz Ekmek Fırını'na ait 14 BV 353 plakalı kamyonetin şoförü B. Z. Yüksek hızla üniversite yolunda seyrederken, Şükrü Yıldız'ın kontrolünde hatalı çıkış yaparak ana yola bağlanmak isteyen 14 ER 940 plakalı araca yandan çarptı. Kaza sonucu her iki şoför de yaralanarak Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"İLLA ÖLÜM MÜ OLMASI GEREK?"

Bolu Tepecik Mahallesi Muhtarı Mustafa Özcan, kaza hakkında konuştu. Bu yol üzerinde bir çok kaza olduğu ve illa ölüm mü olması gerektiği sorarak yetkililere seslendi. Özcan "Burası şehirler arası yol olması sebebi ile kasis ve ışık istememize rağmen hiçbiri olmadı. Buraya döner bir kavşak gibi hiçbir geçici çözümde bulunmadı. İlla bu yol üzerinde ölümlü bir kaza mı olması gerek? Daha önce defalarca başvuru yapmamıza rağmen kimse bizi dinlemiyor. Vali ve belediye başkanına sesleniyorum. Bu yola bir çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı.