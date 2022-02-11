Fahiş faturalar onları da bıktırdı!

Haber: Okay Özcan

İstanbul, Ankara ve Bolu’nun da içinde bulunduğu 76 baro, "Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır" başlıklı ortak açıklama ile elektriğe yapılan zamlara tepki gösterdi. Zammın vatandaş için hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacaklarını açıklayan barolar, bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

"ANAYASAYA VE AİHS'E AYKIRI"

Barolar ortak açıklamada, elektrik enerji satış tarifesinde 31 Aralık 2021’de yapılan değişiklik sonrası tüketim bedellerine fahiş oranda zam geldiğini belirterek, şu noktalara dikkat çekti:

“EPDK, 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında 'mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar (aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına' şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır. Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.”

"HAKKANİYET VE ADALET İLKELERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Açıklamada ayrıca, “4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olmasının temel bir insan hakkı olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

İşte açıklamaya imza atan 76 baro:

1. Adana Barosu 2. Adıyaman Barosu 3. Afyonkarahisar Barosu 4. Ağrı Barosu 5. Aksaray Barosu 6. Amasya Barosu 7. Ankara Barosu 8. Antalya Barosu 9. Ardahan Barosu 10. Artvin Barosu 11. Aydın Barosu 12. Balıkesir Barosu 13. Bartın Barosu 14. Batman Barosu 15. Bayburt Barosu 16. Bilecik Barosu 17. Bingöl Barosu 18. Bitlis Barosu 19. Bolu Barosu 20. Burdur Barosu 21. Bursa Barosu 22. Çanakkale Barosu 23. Çankırı Barosu 24. Çorum Barosu 25. Denizli Barosu 26. Diyarbakır Barosu 27. Düzce Barosu 28. Edirne Barosu 29. Elazığ Barosu30. Erzincan Barosu 31. Erzurum Barosu 32. Eskişehir Barosu 33. Gaziantep Barosu 34. Giresun Barosu35. Hakkari Barosu36. Hatay Barosu37. Iğdır Barosu38. Isparta Barosu39. İstanbul Barosu 40. İzmir Barosu 41. Kahramanmaraş Barosu 42. Kars Barosu 43. Kastamonu Barosu 44. Kayseri Barosu 45. Kırıkkale Barosu 46. Kırklareli Barosu 47. Kırşehir Barosu 48. Kilis Barosu 49. Kocaeli Barosu 50. Konya Barosu 51. Kütahya Barosu 52. Malatya Barosu 53. Manisa Barosu 54. Mardin Barosu 55. Mersin Barosu 56. Muğla Barosu 57. Muş Barosu 58. Nevşehir Barosu 59. Niğde Barosu 60. Ordu Barosu 61. Sakarya Barosu 62. Samsun Barosu 63. Siirt Barosu 64. Sinop Barosu 65. Sivas Barosu 66. Şanlıurfa Barosu 67. Şırnak Barosu 68. Tekirdağ Barosu 69. Tokat Barosu 70. Tunceli Barosu 71. Trabzon Barosu 72. Uşak Barosu 73. Van Barosu 74. Yalova Barosu 75. Yozgat Barosu 76. Zonguldak Barosu

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 12:23