Fahiş fiyat denetimleri devam ediyor

Haber: C. Kutay Aykan

Ticaret Bakanlığı tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip ediliyor. Bakanlığa iletilen vatandaş başvuruları ve re’sen yapılan çalışmalar neticesinde serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde bulunan market, pazaryeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığı katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda sadece son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün Bakanlıkça denetlendi. Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 Türk lirasından 100 bin 910 Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 54 bin 555 Türk lirasından 545 bin 550 Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak.

HER AN KAPINIZI ÇALABİLİRLER

Bakanlık tarafından yapılan çağrıyla birlikte; perakende sektörü, pazaryerleri, toptancı halleri, çarşı vb. satış yapılan yerlerin denetlenmesinin yanı sıra fahiş fiyat tespit edilen ürünler başta olmak üzere, ilimizde temel tüketim mallarının üreticilerine yönelik denetimler Ticaret İl Müdürlüğü denetim ve teftiş ekiplerince serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gerçekleştirilmeye devam edecek.