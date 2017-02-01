Haber; AYSUN BEYKOZ

Araç ve nüfus sayısına göre ölümlü yaralamalı trafik kazalarının İstanbul’a göre küçük illerde daha yüksek olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Konya’da meydana gelen trafik kazalarının dörtte biri kadar kaza Bolu’da meydana gelmiş ve ölü sayısı Konya’da meydana gelen kazalarda ölenlerin iki katından fazla. Demek ki kaza ve ölüm riski araç ve nüfus yoğunluğuna göre değil, eğitim ve trafik kurallarına uymaktan geçiyor. Bunun içindir ki iller arasındaki sigorta ücret farkları kaldırılmalıdır. Trafikte olan her araç ve her sürücü aynı riski taşımaktadır. Bunun açık örneği ortada Konya ve Bolu istatistiklerinin kıyaslanmasıdır. Bu gerçekler ışığında sigorta şirketleri fiyatları mutlaka geri çekmeli. Eğer sigorta fiyatları düşürülürse zorunlu trafik sigortası yaptırmayan 6,2 milyon araç sahibi de aracını sigorta yaptıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.