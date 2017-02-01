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01 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Fahiş fiyattan vazgeçilmeli

    Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk yaptığı açıklamada, “zorunlu trafik sigortası şirketleri fiyatları mutlaka geri çekmelidir. Bu fahiş fiyat uygulaması esnafı mağdur ediyor” dedi.

    01 Şubat 2017 Çarşamba 08:51
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    Fahiş fiyattan vazgeçilmeli

     

    Haber; AYSUN BEYKOZ

    Araç ve nüfus sayısına göre ölümlü yaralamalı trafik kazalarının İstanbul’a göre küçük illerde daha yüksek olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Konya’da meydana gelen trafik kazalarının dörtte biri kadar kaza Bolu’da meydana gelmiş ve ölü sayısı Konya’da meydana gelen kazalarda ölenlerin iki katından fazla. Demek ki kaza ve ölüm riski araç ve nüfus yoğunluğuna göre değil, eğitim ve trafik kurallarına uymaktan geçiyor. Bunun içindir ki iller arasındaki sigorta ücret farkları kaldırılmalıdır. Trafikte olan her araç ve her sürücü aynı riski taşımaktadır. Bunun açık örneği ortada Konya ve Bolu istatistiklerinin kıyaslanmasıdır. Bu gerçekler ışığında sigorta şirketleri fiyatları mutlaka geri çekmeli. Eğer sigorta fiyatları düşürülürse zorunlu trafik sigortası yaptırmayan 6,2 milyon araç sahibi de aracını sigorta yaptıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Şoförler, Otomobilciler, Esnaf, Odası

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