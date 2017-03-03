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Hükümetin defalarca dile getirdiği esnafa ve küçük işletmelere faizsiz kredi sözü, dün ikinci kez KOSGEB bürokrasisine ve bankaların engeline takıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın program kapsamında "461 bin 167 KOBİ'ye toplam 11 milyar liralık kredi verme kararı aldık" açıklamasına rağmen, bürokrasi ve finans dünyası yine ayak direyip şirketleri mağdur etti. Hem yararlanacağı vaat edilen işletme sayısı, hem de kullandırılan kredi miktarına ciddi oranlarda düşüş gözlendi. 50 bin TL'lik standart ödeme yerine firmaların cirolarına göre bir algoritma hazırlanınca esnafın limiti 20 bin, küçük işletmelerinki ise 30 bin TL'ye çekildi. 50 bin TL'lik destekten 10 milyon TL ve üzeri ciroya sahip firmalar yararlandı.

ASIL KÂBUS BANKADA

Krediye hak kazanıp soluğu bankada alan işletme sahiplerinin önemli kesimi 'finansal uygunluk' cenderesine sokuldu. KOSGEB bürokrasisinin limit düşürmesini fırsat bilen bankacılar da kredileri tırpanladı. 20 bin TL'lik kredi bankada 10 bin TL'ye indirildi. Krediye ulaşma kriterleri limit düşüşüyle de sınırlı kalmadı. Bankaya giden işletmelerden finansal uygunluk kriterleri adı altında aralarında ev ve araba ipoteği de bulunan onlarca yeni belge talep edildi. İlk günden binlerce esnaf 'finansal uygunluğunuz yok', 'puanınız tutmuyor' veya 'çekiniz yazılmış' gibi gerekçelerle kapıdan geri çevrildi.

KAĞIT İMZALATILDI

Krediye hak kazanan firmalar KOSGEB bürokrasinin de bankaların kredi vermeme yönündeki tavrını güçlendirdiğini iddia etti. KOSGEB'e başvuru formlarına bankaların elini rahatlatmak amacıyla yeni maddeler eklendiğini ifade eden firma sahipleri, konuyu yasal zemine taşıyacaklarını belirtti. KOSGEB bürokratları esnafa "Kredi tutarının banka tarafından, genel bankacılık mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilerek; kredi tutarımın belirleneceğini kabul ve beyan ederim" ibareli başvuru formları imzalatınca kredide gönülsüz bankanın eli rahatladı.

KOSGEB'in internet sitesi ise yine çöktü. Çoğu zaman siteye erişilemedi. Dün de internet sitesinden neredeyse hiçbir kullanıcının talebine cevap verilemedi. KOSGEB'in çağrı merkezlerine de ulaşılamadı.