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29 Haziran 2018 Cuma
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    • Fakıbaba nohut alım tarihini açıkladı

    Gıda Tarım ve Hayvancılı Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, nohut alımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

    29 Haziran 2018 Cuma 16:14
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    Fakıbaba nohut alım tarihini açıkladı
     

    Haber: Aysun Beykoz

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, nohut alımlarıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Ülkemiz bakliyat üretiminde önemli bir yeri olan nohut üretiminin bu sene geçen seneye oranla % 17 artarak 550 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için Hükümet olarak TMO'nun nohut alımı yapmasına karar verdik. Piyasa düzenleyici kurumumuz olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren nohut alımına başlayacak. 2018 yılı için nohut alım fiyatını ton başına 3.250 TL olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 792 TL ile birlikte nohut üreticimizin eline ton başına 4.040 TL geçecek. Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satabilecekler. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimiz, her zaman Hükümetimizin ve Bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bugüne kadar üreticilerimize sağladığımız destekleri, önümüzdeki yeni dönemde geliştirerek ve artırarak vermeye devam edeceğiz.  TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı nohut alımlarının ülkemize ve tüm nohut üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim."

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılı, Bakanı, Dr.

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