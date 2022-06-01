Fakülte bahçesini renklendirdiler

Haber: Uğur Balaban

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Hacer Alpteker öncülüğünde Sosyal Sorumluluk dersi uygulamasında Sağlık Bilimleri Fakültesi önünde peyzaj mimarının önerileri doğrultusunda fidan ve çiçeklendirme çalışması yaptılar.

Etkinliğe Dekan Prof.Dr. Nazmiye Yıldırım, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Nevin Çıtak Bilgin, Hemşirelik Bölüm başkanı Prof.Dr. Yasemin Yıldırım Usta, Beslenme Bölüm başkanı Prof.Dr. Muhittin Tayfur, Doç.Dr. Birgül Cerit, Dr. Öğretim üyesi Bedriye Ak, Dr. Öğretim Üyesi Rabia Keçialan, Öğretim Görevlisi Mehmet Karakaş, Öğretim Görevlisi Aliye Yaşayacak, Araştırma Görevlisi Dr.Şeyma Demir, Araştırma Görevlisi Ümmühan Yiğit, Araştırma Görevlisi Aykut Turgut , personeller ve öğrenciler katıldı.

Projede Rabia Yıldız, Huri Yılmaz, Yağmur Kesen, Ayşe Kılıçoğlu, Şevval Nur Erdik, Ebru İnalcık yer aldı. Proje hakkında projedeki öğrenciler adına öğrenci hemşire Huri Yılmaz bir açıklama yaptı.

Yılmaz açıklamasında “ Bilindiği üzere, Haziran ayının ikinci haftası Çevre koruma haftası olarak kutlanmakta. Ancak biz son sınıf öğrencisi ve mezun konumunda olduğumuz, finallerimiz başlayacağı için bu haftayı önceden kutlamak istedik. Hem de mezun olmadan önce üniversitemizde, fakülte bahçemizde bir dikili ağacımız olsun ve bizden hatıra kalsın istedik. Bu amaçla projemizi gerçekleştirdik. Öğretim Görevlisi. Hacer Alpteker Hocamızın destekleri ve yönlendirmesiyle, önce dekan hoca ve fakülte sekreterimizle görüştük. Sonra üniversitemiz peyzaj mimarı Nuray Hanımla görüşüp, hangi alan uygun, ne tür bitki, ağaç dikilmeli, nasıl bir yol izlemeliyiz diye görüştük. Ardından çeşitli seralar ve belediyemiz ile görüşmeler yaptıktan sonra, bağış yoluyla temin ettiğimiz hanımeli, biberiye ağacı ve kadife çiçek fideleri ile projemizi gerçekleştirdik.

Üniversitemiz yapı işlerinden Davut Abi, fakültemizden Mustafa Abi, Kezban ve Lale Abla ile ikinci sınıflardan Kadir, Betül, Mısra arkadaşımızın yardımıyla dikim için fide yerlerini kazdık. Hocalarımızın, fakülte personellerimizin ve öğrenci arkadaşlarımızın katılımıyla da neşeyle fidelerimizi diktik. Alt sınıflardaki öğrenci arkadaşlarımıza da mezun oluncaya kadar fideleri takip etme ve sulama işlerinde destek sözü aldık. Böyle bir proje de yer aldığımız için hepimiz çok mutluyuz. Mezun olduktan sonrada gönüllü olarak toplumsal projelerde yer almaya devam etmek istiyoruz. Bize bu imkânı sunan Öğretim. Görevlisi Hacer Alpteker Hocamıza desteği ve ilgisi için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Bolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne ve Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçıya, Ulaş Sera sahibi Halit Ulaş hocaya, Peyzaj Mimarı Nuray Kızılaslan’a, özel olarak teşekkür etmek isteriz. “ ifadelerini kullandı.