Fakülte ek binası yükseliyor

Haber: Yasin Bilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile fakülteye dönüştürülen ve yeni ismi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi kampüs alanında ihtiyaca binaen yapılacak olan ek binada çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; hafriyat çalışmaları, zemin güçlendirme amaçlı fore kazık imalatları tamamlandı ve binanın 2. katında çalışmalar devam ediyor. İhale kapsamında; 3361,75 m2 zemin + 4 kattan oluşan 12 derslik, 4 laboratuvar, yemekhane, kafeterya, kütüphane, internet salonundan oluşan dilatasyon 1 kısmının yapım işi gerçekleştirilecek. İhaleyi alan firma 615 takvim gününde işi teslim edecek.

Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İlçemiz genelinde eğitim alanında yatırımlarımız ve desteklerimiz sürüyor. Yakinen takip ettiğimiz Fakülte ek bina inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra fakültemize yeni bir bina kazandırmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Yüksekokulumuza ve Fakültemize yeni bölümler açılması için gayret gösteriyoruz. B.A.İ.Ü. Rektörlüğümüz ile işbirliği halindeyiz. İnşallah pandemi sonrası okullarımız, üniversitelerimiz açıldığında yaptığımız yatırımların meyvesini hep birlikte alacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 11:38