Fakültenin 2022’de bitmesi bekleniyor

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yapımı devam eden Hukuk Fakültesi binasında incelemelerde bulundu. Rektör Alişarlı, çalışmalarla ilgili işçilerden bilgi aldı. Alişarlı, fakültenin amfi derslikleri olarak projelendirilen kısmında yenilen yemeğin ardından, inşaat işçilerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarı diledi.

2019 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılıyor. Fakülte binasının 2022 yılında bitirilmesi hedefleniyor.