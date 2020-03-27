FARKINDA OLMADAN ÇAĞ ATLADIK !

" Ses kaydı birazdan eklenecek "

Yıllardır bu satırlardan size anlatmak istediğim en önemli şeylerden biri özel gereksinimi olan arkadaşlarımızın istenilirse evlerden çıkmadan gerekli şartlar oluşturulduğunda çalışıp üretime katkıda buluna bilecekleriydi. Bu yüzdende yetkililerden evden çıkamıyor diye. Bir insana Engelli maaşı vermeyin. Onun yerine gerekli şartları oluşturun. Özel gereksinimi olan arkadaşlar iş olanağı sağlayın gerekirse evden çalışsın emeğiyle alın teriyle para kazansın diyordum. Ancak sistemler bir türlü değişmiyordu yani var olan sistem engellenenleri çalışamayacak bir varlık gibi görüyordu.

Yaşadığımız koronalı günlerde tüm dünya ve Türkiye evlere kapandı. Durum böyle olunca herkes fiziksel engelli bireyler gibi yaşamaya başladı. Tüm şirketler evden çalışma alt yapıları üzerinde çalışmaya başladı. Hatta eğitim bile internet aracılığı ile verilmeye başlandı. toplantılar internet üzerinden olmaya başladı. Aslında benim 10 yıldır bu anlamda dile getirdiğim şeylerin doğru olduğu yavaş yavaş görülmeye başlandı.

Hani derler ya her kötü şeyde iyi bir şey vardır. Belki de dünya ve Türkiye korona virüsü önlemleri esnasında çağ atladı. Umarım şirketlerin ve devletlerin bu tutumu virüs belası geçtikten sonrada devam eder. Hiç kimseye “sen evden çıkıp işe gidemiyorsun. Bu yüzden çalışamazsın ya da sen engellisin okula gelemiyorsun eğitim alamazsın denmez.“

Ayrıca son günlerde dikkatimi çeken ve beni sinirlendiren bir şey daha var. Korona virüsü tedbirleri sırasında “evde kal” dendikçe “canım sıkıldı” deyip dışarı fırlayan önlemlere uymayan insanlar görüyorum. Bu insanlar evde kalmaya 3 gün dayanamadılar. Bir fiziksel engellenen olarak ben yeri geldiğinde 3 ay evden çıkmadığımı hatırlıyorum. Üstelik karantina falanda yokken. O zaman bizim canımız yok muydu? Canım sıkılıyor diyen arkadaşlar bizlerin bu durumunun farkında bile değildi is kendilerine gelince Canım sıkılıyor öylemi?

Ahh ahh insanlar o kadar bencil ki, bir şeyi kendi başına gelmeden asla anlamıyorlar. Ama şöylede bir şey var. Bilinçaltımıza evde kalmak hep olumsuz işlenmiştir. Evlenmeyen kızlara “Evde Kaldı “ denir. Toplumumuzda Erkeklerin evde kalması olumsuzluk gibi görülür. Yani erkek illa dışarda vakit geçirecek evde vakit geçiriyorsa çalışmıyor ya da hasta gibi algılanır. Bu kodlamalar günümüzde son derece yanlıştır

Sizlere şu kadarını şöyleyeyim bence işin psikolojisinden en az etkilenen ve belki de birazcık alınan önlemlere sevinen kesim engellenenler olacak. Düşünsenize zaten dışarı çok fazla çıkmıyorduk bu yüzden ben ve benim gibi fiziksel engelliler. Evde nasıl vakit geçireceğimizi zaten biliyoruz. Hobilerimiz var. Evde yaptığımız keyifli işler var. Bu yüzden bu süreçte en rahat en az etkilenen. Anlatmaya çalıştığım uygulamalara en çok sevinen kesim özel gereksinimi olan bireylerdir. Eğer evinizde özel gereksinimi olan bir birey varsa vakit geçirmek onun yaptıklarını yapabilirsiniz.

Bakın arkadaşlar farkındayım olaylara çok başka bir pencereden bakıyorum. Bu yüzden bazılarınız yadırgayabilir ama sizde biliyorsunuz anlatmaya çalıştığım şeyler doğru ayrıca bu dönemde olumlu şeylere çok ihtiyacımız var. Evlere kapandık diye moral bozmaya hiç gerek yok. Ayrıca evde olmak iyidir. Kötü olan 24 saat evde televizyon izlemektir. Başını internetten ve sosyal medyadan kaldırmamaktır. Ne olur bunu yapmayın psikolojinizi bozmayın.

Kendinize yeteneğinize ve zevkinize göre evde yapabileceğiniz hobiler ve işler bulun. Bu süreç bize çalışmaktan ve sosyal yaşamdan evlerde nasıl yaşayacağımızı unuttuğumuzu gösterdi. Ne olur bu anlamda unuttuklarımızı tekrar hatırlayalım. Şu günlerde mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayalım. Bunun geçici bir olay olduğunu yaşananların “her ne kadar olumsuz ve zor olsa da bizlere başta anlatmaya çalıştığım gibi olumlu şeyler de kattığını unutmayalım...”

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 01:16