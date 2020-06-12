​​​​​​​“Farkındalık çalışmaları yapıyoruz”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar; Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde çocuk işçiliğine dikkat çekmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen açıklamada Bekir Koçyiğit, “Çocuklar bizim geleceğimizdir, bizler de devlet olarak onların olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), 2002 yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun içinde bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmek için, 12 Haziran gününü Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak belirlemiştir. ‘Çocuk İşçiliği’ terimi; 12 yaşın altında olup, herhangi bir sektörde çalışanlar, 12-14 yaş aralığında olup, fiziki olarak yapamayacağı işlerde çalışanlar veya hangi yaşta olursa olsun sağlık açısından zararlı işlerde istihdam edilen veya zorla çalıştırılan (çalışmak zorunda bırakılan) çocukları kapsamaktadır. Çocuk işçiliği kavramı, çocuğun hazır olmadığı bir kavramdır. Çocuğun çalıştırılması bu boyutuyla bir zorlamayı, sürüklemeyi ve nihayetinde istismarı barındırmaktadır. Çocuğun her şeyden önce ÇOCUK OLMA HAKKI vardır ve bunun elinden alınmaması gerekmektedir. Çocuğun çocuk olma hakkı olduğu sürece, eğitim, barınma, güvenlik gibi yaşamsal önemi olan hakları da var olabilecektir” dedi.

“FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ”

Bakanlıkça oluşturulan 2017-2023 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planının şuan yürürlükte bulunduğunu belirten Koçyiğit açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “İl Müdürlüğü olarak ilimizde tespit ettiğimiz vakalar ağırlıklı olarak sokakta çalıştırılan/dilendirilen çocuklardır. İl Müdürlüğümüze bağlı olarak oluşturulan ve bu alanda tarama yapan, 8 personelden oluşan 2 mobil ekibimiz bulunmaktadır. Mobil ekiplerimizce yapılan alan taramalarına İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ile zabıtalar da katılmaktadır. Bu konuda farkındalık yaratmak için sadece kurumlara değil halkımıza da büyük görevler düşüyor. Bizler kamu kurumları olarak İl Müdürlüğümüzce ve Çocuk Hakları İl Komitesi Üyesi çocuklarımızla çocuk haklarını tanıtmak, çocukların çocukluklarını özgürce yaşamalarını sağlamak adına birçok alanda faaliyetler, akran eğitimleri düzenleyip farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarını çalıştıran ailelerin kurumlarımıza başvurması halinde aile hakkında gerekli çalışmaları yapıp gerek Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımı ile desteklenmesini sağlarken gerekse İŞKUR aracılığı ile ailenin iş bulması hususunda destek sağlamaktayız. İnsanlık, çocuklara vermek zorunda olduğu şeylerin en iyisini verme yükümlülüğü altındadır. Çocukların özgür ve onurlu bir ortamda fiziksel, zihinsel, ahlaksal, ruhsal ve sosyal bakımlardan sağlıklı ve normal bir biçimde gelişmelerini sağlamak için, onlara, yasalarla ve diğer araçlarla sosyal koruma sağlamalı, gerekli fırsat ve kolaylıklar sunulmalıdır. Çocuklar her türlü ihmale ve acımasızlığa karşı korunacaktır.”