Farkındalık Festivali Bolu’da

Her ay farklı bir şehirde gerçekleştirilen Farkındalık Festivali, bu ay Bolu'da yapılacak.

Farkındalık Festivali Bolu’da

Haber: Kasım Şahin

Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Festivali, bu ay “Değişimin Coşkusunu Yaşa” temasıyla düzenliyor. Festival Abant Gölü kıyısında yapılacak festivalde dokuz farklı çalışma gerçekleştirilecek.

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi Çalışmaları

Değişim Programları

İnteraktif Söyleşi

Eğlence dolu dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide bilgelik akışı içinde tüm sorulara cevaplar var!

Program Detayı:

27 Nisan Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

13:30 Anatomi Sunumu

14:00 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

28 Nisan Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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