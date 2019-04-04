Farkındalık Festivali Bolu’da

Haber: Kasım Şahin
Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Festivali, bu ay “Değişimin Coşkusunu Yaşa” temasıyla düzenliyor. Festival Abant Gölü kıyısında yapılacak festivalde dokuz farklı çalışma gerçekleştirilecek.
FESTİVALDE NELER VAR?
Enerji Merkezi Çalışmaları
Değişim Programları
İnteraktif Söyleşi
Eğlence dolu dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide bilgelik akışı içinde tüm sorulara cevaplar var!
Program Detayı:
27 Nisan Cumartesi
11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi
12:30 Kahvaltı
13:30 Anatomi Sunumu
14:00 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri
14:30 Korkuyu Aşma Sanatı
15:30 Stres Yönetimi
17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi
18:45 Akşam Yemeği
19:45 Dans Gösterileri
20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
28 Nisan Pazar
08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi
09:30 Kahvaltı
12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi