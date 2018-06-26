Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleşen yürüyüşe Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı. Daha sonra Kent meydanındaki Bolu Emniyet, Denetim Serbestlik, Sağlık ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan standları gezen Başkan Alaaddin Yılmaz, Vali Aydın Baruş ve daire müdürleri yetkililerden bilgi aldı.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada, amaçlarının bağlılıkla mücadeleye dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Özellikle gençlerimizin, genç nüfusumuzun bağımlığının her türlüsünden uzak kalması için kendilerine gerekli bilgilendirme ve aydınlatmayı yapmak amacımız. Bağımlılık tehlikesinin sadece uyuşturucuyla da sınırlı değil alkol, sigara ve son yıllarda gündeme gelen teknoloji bağımlılığının da tehdit oluşturuyor. Gençlerimizin vaktini heba etmesine neden olan ve sağlıklarını kötü etkileyen, sosyal ilişkileri kopma noktasına getiren teknoloji bağlılığı olmak üzere hepsiyle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Baruş, her türlü bağımlılığa karşı savaş açtıklarını dile getirerek, gençlere "Bağımlı olma, özgür ol" sloganıyla mesaj verdi.

Narkotik dedektör köpeği "Sezar"ın bir otomobilin motor kısmında uyuşturucu madde arayarak gösteri yaptı. Daha sonra etkinlik Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları topluluğunun gösterisi ile sona erdi.