Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) İcra Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, “SEDAŞ’ta, iş güvenliği kültürünün sürdürülebilir ve nitelikli gelişimi için iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uymak ve insan kaynağımızı korumak öncelikli görevimizdir. SEDAŞ organizasyonu; farklı geçmişlere sahip bireylerin bir araya gelerek, ortak hedeflere ulaşmak için çaba sarf ettikleri büyük bir camiadır. “10 ALTIN KURAL”, aslında hayatı yaşamak ve güzel günlerde sevdiklerimizle birlikte olmak için tasarlanan kurallar. İş Sağlığı ve Güveliği, ‘Bana bir şey olmaz’ demeden, hepimizin üzerine düşeni yapması ve hayattan geri kalmaması demek. En değerli varlığımız insan kaynağımız. Bu kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz” dedi.

SEDAŞ’ın ANAYASASI

Güven açıklamasında, “El ele vererek uyguladığımız 10 Altın Kuralımız, hem iş hem de özel hayatımızdaki hedeflerimize ulaşmakta bize katkı sağlıyor. “10 ALTIN KURAL”ı şirketimizin anayasası olarak değerlendiriyoruz. Bir aile reisi nasıl kendini tüm aile bireylerinden sorumlu hisseder, aile üyeleri üzerine kol kanat gererse, her bir birimin başındaki amiri de çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden sorumlu olarak onları gözetmektedir. 10 Altın Kural tüm tüm iş alanımızı ve paydaşlarımızı da kapsıyor” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

SEDAŞ Elektrik Dağıtım hizmetlerinin özelleştiği 2009 yılından bu yana faaliyet alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni uygulamalara imza atıyor. SEDAŞ Teknik eğitim merkezi yatırımı yanında, yaptığı eğitici eğitimleri, mesleki eğitimler ve dünya standartlarında sağladığı kişisel koruyucu donanımlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile farkındalık sağlarken, İSG’nin hem iş, hem de çalışanların bir yaşam kültürü olarak benimsenmesi için İSG yatırımlarına ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.