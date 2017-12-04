Haber: Semih Baykal

Programa Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve işaret dili korosuyla birlikte İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi(Okulu) Müdürü İsmail Karakurt, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada “ 1992 yılında 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellilerin topluma kazandırılması ve farkındalık yaratılması amacıyla faaliyetlerin yapıldığı bir gün olarak benimsenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusumuzun %12’sinin engelli olduğu ve her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu göz önünde bulundurulduğunda engelli vatandaşlarımız için sağlık, eğitim ve toplumsal yaşama katılım gibi temel sorunların çözülmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Umuyoruz ki bugün zihinlerde bir farkındalık oluşturabiliriz. Yaşanabilir bir dünya için gelin engelleri birlikte aşalım.” İfadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu farkındalık programında Canip Baysal Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini işaret diliyle hazırladığı şarkılar sahnelendi. Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi(Okulu) öğrencileri ve anneleri şiirler okudu, dünyanın değişik ülkelerinden dans gösterileri sergiledi. “ıspanaklı Yumurta” tarifinin neşe dolu sunumu izleyicilerden tam not aldı. Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi(Okulu), ritim grubu ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle devam eden programın sonunda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okul idareci, öğretmen ve öğrencilerini hazırlanan program nedeniyle tebrik etti.