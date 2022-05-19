Farklı 19 Mayıs manzaraları

Haber: Uğur Balaban

AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki diyalog, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın gözyaşları. Daha neler neler, hepsi bu haberimizde.

İKİ BAŞKANDAN FARKLI DİYALOG

19 Mayıs kutlamalarının Atatürk Anıtı önünde törenlerinde ilk göze çarpan olay AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında yaşandı. Tören alanına gelen Özcan, protokolde bulunan tüm siyasi parti il başkanlarıyla tek tek tokalaştı. En son olarak Özcan ile Güner arasında farklı bir diyalog yaşandı. İkili karşı karşıya geldiğinde önce kahkahalar havalarda uçuştu. Sonra Güner, Özcan’a yönelik bir parmak işareti yaptıktan sonra sanki güle güle der gibi el sallaması objektiflerimize takıldı.

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

Bolu halkının çok yakından bildiği bir konu, yine gözlerden kaçmadı. Tanju Özcan ile AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın birbirleriyle hiç karşılıklı görüşmemesi, hatta tokalaşmaması bile hala hafızalarda. Bu ikili 19 Mayıs törenlerinde bırakın yan yana gelmeyi, birbirlerinin yüzlerine bile bakmamak için yoğun çaba harcadılar. Aydın ile Özcan karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadılar.

ARZU AYDIN’IN GÖZYAŞLARI

19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Kardelen Meydanında Üniversite öğrencilerinin söylediği türküler, davetlileri yürekten etkiledi. Öğrencilerden birinin, “Yemen Türküsü” ve diğerinin “Uzun ince bir yoldayım” türküleri AK Parti Bolu milletvekili Arzu Aydın’ın gözlerinin dolmasına neden oldu. Her iki türküden çok etkilenen Aydın, gözyaşlarının görünmemesi için yoğun caba harcadı. Sayın vekilin yanında taşıdığı selpak ile gözyaşlarını silmesi de objektiflerimizden kaçmadı. Tören sonrası, Aydın’a, “Vekilimiz türkülerden çok etkilendiniz galiba” sorusuna; “Öyle değil. Karşıdan çok rüzgar geliyordu. O da gözlerimi etkiledi ve gözlerim sulandı” dedi.

KADIN DAYANIŞMASI

Bolu’ya dün gelen ve Bolu’da ilk defa eşi Vali Erkan Kılıç’la törenlere katılan Ayşe Elif Kılıç, 19 Mayıs kutlamalarında, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ile yan yana oturdu. Bu ikili kısa bir müddet sonra adeta kadın dayanışmasını göstererek baş başa sohbet etmeye başladı. Bayan Kılıç’ın konuşmalarının başkası tarafından anlaşılmaması için elini ağzıyla kapatması ise gözlerden kaçmadı.