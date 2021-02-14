Farklı illerde yaşayan Bolulular

Haber: G. Deniz Bakır

İkamet edilen il ve nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il verilerine göre Bolu da yaşayan, Bolulu hemşerilerimiz 218 bin149 kişi bulunmaktadır. Bolulu olmayıp başka illerden ilimize göç eden 86.479 kişi Bolu’da yaşıyor.

En çok Bolulu olan 3 şehir; 85.264 kişi ile birinci sırada Ankara, 66.229 kişi ile ikinci sırada İstanbul olurken 21.925 kişi ile üçüncü sırada Kocaeli takip etti.

İkamet edilen il ve nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il verilerine göre diğer şehirlerde yaşayan Bolulu vatandaşlarımız ise şu şekilde sıralandı.

Adana(521), Adıyaman(60), Afyonkarahisar(307), Ağrı(151), Amasya(177), Ankara(85.264),Antalya(6.333), Artvin(40), Aydın(1.074), Balıkesir(1.198), Bilecik(535), Bingöl(53), Bitlis(65), Bolu(218,149), Burdur(84), Bursa(3.251), Çanakkale(636), Çankırı(315), Çorum(211), Denizli(332), Diyarbakır(237), Edirne(342), Elazığ(89), Erzincan(126) , Erzurum(209), Eskişehir(3.135), Gaziantep(229), Giresun(127), Gümüşhane(44), Hakkari(95), Hatay(339), Isparta(231), Mersin(752), İstanbul(66.229), İzmir(5.266), Kars(83), Kastamonu(515), Kayseri(533), Kırklareli(348), Kırşehir(118), Kocaeli(21.925), Konya(1.187), Kütahya(364), Malatya(151), Manisa(475), Kahramanmaraş(85), Mardin(161), Muğla(1.919), Muş(97), Nevşehir(166), Niğde(99), Ordu(100), Rize(80), Sakarya(6.720), Samsun(531), Siirt(56), Sinop(104), Sivas(179),Tekirdağ(1.253), Tokat(127), Trabzon(271),Tunceli(59), Şanlıurfa(223), Uşak(142), Van(189), Yozgat(129), Zonguldak(2.971), Aksaray(173), Bayburt(47), Karaman(65), Kırıkkale(381), Batman(67), Şırnak(175), Bartın(530), Ardahan(21), Iğdır(47), Yalova(641), Karabük(3.258), Kilis(27), Osmaniye(70),Düzce(4.412) kişi olarak bu şehirlerde yaşamaktadırlar.