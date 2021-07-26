Farklı mekan, aynı manzara

Haber: Yasin bilgi

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik alanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu ilgi beraberinde çevre kirliliğini de getiriyor. Geçtiğimiz günlerde ilimizdeki Taşkesti Pürenli Yaylası’nın bazı vatandaşlar tarafından çöplerin çevreye atılarak yaylanın kirletildiği haberlerine yer vermiştik. Bugün haber ihbar hattımıza gelen bilgilere göre Çamyayla köyünün sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan Çamyayla Göleti’nde havaların güzel gitmesi ile birlikte piknik için gelen duyarsız kişi veya kişilerin bıraktıkları çöp ve benzeri atıklarla dolarak gölet çevresinde çöp birikintileri oluştu. Çöp kovası dahi olmadığı söylenen göletin etrafında bulunan geri dönüşüm atıklarının ve çöplerin oluşturduğu kötü görüntü vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor.