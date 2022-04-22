FARKLILIKLAR HASTALIK DEĞİLDİR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Size çocuğunuzun geleceği için ne yaparsınız? Diye sorsam herhalde en iyi okullarda okuturum. Onun için elimden geldiği kadar maddi yatırım yaparım gelecekte güzel yaşamasını sağlamaya çalışırım diye cevaplar alırım. Tabii tüm bunlar önemli ve değerli şeyler ancak bence bir insanın gelecekte güzel yaşamasını sadece bunlar sağlamaz. Çünkü insan ileride mutlu bir yaşam sürmek istiyorsa çocukken doğru bilgilendirilmeli ve bazı şeylerin değerini anlamalı

Şimdi niye böyle başladın diye merak ediyorsunuz değil mi? bakın şimdi size geçtiğimiz senelerde bizzat yaşadığım bir olayı anlatayım. Annemle bir alışveriş merkezine gitmiştik orada akülü aracımla dolaşırken 4-5 yaşlarında bir çocuk beni gördü. Bende gülümsedim. Herhalde akülü araç dikkatini çekmiş olacak ki dikkatlice aracı inceledi.

Sonra Annesine “Anne bu abi niye o arabada oturuyor ?” diye sordu bu soruyu duyan kadın oğlum o hastalanmış deyip çocuğu çekiştirerek benden uzaklaştırdı. Şimdi şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Soruyu soran çocuk belli ki hayatında ilk defa bir tekerlekli sandalye kullanıcısı görüyor. Ona hiç bir açıklama yapmadan o hasta derseniz olmaz.

Çünkü dünya da herkes sizin gibi konuşmak, yürümek, duymak, görmek ve görünmek zorunda değil sizden farklı görünen insanları görünce “ hasta deyip geçemezsiniz “ eğer siz çocuğunuza böyle yaparsanız. Yanlış algıya yol açarsınız. İleride o çocuk kendinden farklı gördüğü herkes için hasta der geçer ve farklılıkları kötü bir şeymiş gibi algılar

Ailelerin bu durumlarda gerekli açıklamaları çocuklara yapmamaları yüzünden özel gereksinimli arkadaşlarımız kaynaştırma sınıflarında çeşitli zorluklarla karşılaşmakta çoğu eğitimcide maalesef bu konularda yetersiz olunca yani okullarda çocuklar engeli ya da özel gereksinimleri nedeniyle ayrıştırılınca, arkadaşlarımız okula gitmek istemiyor. İçine kapalı kendine güvenini yitirmiş akşama kadar evde oturan bir insan haline geliyorlar.

Şimdi bazıları “çok abartıyorsun tek bir söz bunlara yol açar mı?” Diyecek. İnanın bana çocukken doğru öğretilmeyen, doğru yanıt verilmeyen sorular ileriki dönemlerde yaptıkları her şeyi etkiler. Buna en iyi örnekse “ Çocuğum seni dünyaya leylekler getirdi “ denmesidir. İnanın yaş olarak büyük olan ve hala kendini dünyaya leyleklerin getirdiğine inanan insanlar vardır. Evet, farkındayım birden konu leyleklere gelince yüzlerde küçük bir tebessüm oldu. Ancak bu örnekle anlatmaya çalıştığım şeyleri daha iyi anlatabildim sanırım.

Bu sorunları önlemek için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde ilk önce yapmamız gereken çocukları kendinden farklı olanlardan korkutmak yerine farklılıkları tanımalarını sağlamalıyız. Aileleri ve eğitimcileri de bu konuda eğitmeliyiz. Çünkü bizim başımıza ne geliyorsa insanların bu konularda bilgisiz ve bilinçsiz oldukları için yaptıkları davranışlardan geliyor. Ben inanıyorum bilgi ve bilinç düzeyimiz ne kadar iyi olursa o kadar çabuk bu sorunlar ortadan kalkar ve gelecekte daha güzel bir ülkede yaşaya biliriz.

Bu arada biliyorsunuz yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yani Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada bir ilki gerçekleştirip tüm çocuklara armağan ettiği tek bayram. Şimdiden tüm çocukların bayramını kutlamak istiyorum ve Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini hatırlatarak yazıyı noktalıyorum.

“Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.”

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…