10 yılı aşkın bir zamandır Olay Gündem ailesinin bir parçası olan Çidem adeta terfi ederek ulusal bir haber ajansının Bolu Bölge Temsilcisi olarak atandı. Çidem gazetecilik serüveninin yerel ayağına son vererek ulusal haberciliğe ilk adımını atmış oldu. Dünya genelinde faaliyet gösteren ve yurt genelinde yüzlerce muhabirle yerel, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına haber kaynağı olan İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın Bolu Bölge Temsilcisi olan Çidem gazetecilik çalışmalarını artık ulusal boyutta sürdürecek. Terfi görevle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çidem, “On yıldan fazladır yerel basına hizmet vermekteydim. Yerel basında çalışırken ulusal haber ajanslarına da haber yapıyordum. Şimdi ise direk bir ulusal hatta uluslararası haber ajansında sorumlu olarak gazetecilik çalışmalarıma devam edeceğim. Tüm eski çalışma arkadaşlarıma bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Benim için mesleği öğrendiğim yer olan, Bolu basınının amiral gemisi Olay Gündem Gazetesini yeri her zaman başka olacak. Kurumsal olarak ayrılsak da arkadaşlığımız hep sürecektir” ifadelerini kullandı. Genç yaşta gazetecilik mesleğine atılan ve bu konuda büyük başarıla imza atan Çidem, eski mesai arkadaşları tarafından plaket ve teşekkür belgesi ile uğurlandı.



İhlas Haber Ajansı Bolu Bölge Temsilcisi olan Çidem 11 yıldır aktif gazetecilik yapıyor. Çidem aynı zamanda Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi.