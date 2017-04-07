Haber: BMA

8 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde Bolu’da olacak Bakan Özlü, ilk olarak Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 25. dönem kepçe Devir Teslim Törenine katılacak. Ardından Bolu Organize Sanayi'de fabrika ziyaretinde bulunacak Bakan Özlü, daha sonra Karacasu'da gerçekleşecek olan temel atma törenine katılacak. AK Parti Merkez İlçe Sandık Kurulları Başkanları eğitim toplantısına katıldıktan sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda Bolulu işadamlarıyla bir araya gelecek .