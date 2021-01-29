Faruk Özlü ile istişarelerde bulundular

Haber: BMA

Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grubu Meclis üyeleri Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye ziyarette bulundular. Ziyarete AK Partili Meclis üyeleri Burak Balaban, Uğur Akbay, Bülent Oturak ve Hüseyin Türkmen katılırken, Düzce Belediye Meclisinin Ak Partili üyeleri de hazır bulundular. Ziyaret sonrası AK Partili heyet, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Ak Partili Meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ak Partili Meclis üyeleri kanalıyla Bolu’ya sevgi ve saygılarını ileten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, her türlü fikir alışverişi için bir telefon uzaklığında olduğunu belirtti.

VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

Yaklaşık 2 saat süren ziyaret ve toplantıda, Düzce ile Bolu belediyesinin çalışmaları, ulaşım, su ücretleri ve susaatleri ile diğer genel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Düzce Belediye Başkanı Özlü’ye ve Meclis üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Bolu Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban; “Geç kaldığımız bir ziyaret ve toplantıydı.Ziyaret ve toplantıların sayısını artıracağız.Daha fazla görüş alışverişinde bulunacağız.Sayın Başkanımıza ve değerli meclis üyelerine bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Düzce, AK Parti ile devam eden, Ak belediyecilik hizmetlerini arttırarak devam ettiren komşumuz. Sayın Başkanımızı yaptığı,yapacağı icraatlar noktasında devam eden icraatları noktasında dinledik. Bakanlığı dönemindeki birikimleri ile vizyonu ile misyonu ile Düzce’yle ilgili planlarını dinlerken gerçekten heyecanına ortak olduk. Şunu gördük ki,AKParti belediyeciliği gerçekten hizmet odaklı bir belediyecilik. Kendisine başarılarının devamını dilerken, kendileri de ilk seçimde Ak Parti belediyeciliğini tekrar Bolu’da görmek istediklerini belirttiler. Karşılıklı toplantılarımızı ve ziyaretlerimizi arttırmamız sözü ile toplantımızı sonlandırdık” ifadelerine yer verdi.