Faruk Özlü’den Allar´a ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bir dizi ziyaretler için Gerede’ye gelen 65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü ilk olarak Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin’inde katılımları ile; Tarihi Kiliseli Tüccar Han ve Arasta'da devam eden çalışmaları yerinde incelediler. Ziyaretlerin tamamlanması ile birlikte karşılıklı hediyeler takdim edildi ve 65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü ilçeden ayrıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar;’’ 65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü ziyaretimize geldiler. Sayın Bakanımız ve AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin ile birlikte; Tarihi Kiliseli Tüccar Han ve Arasta'da devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.