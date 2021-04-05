Faruk Özlü’ye demediğini bırakmadı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün hızlı tren konusundaki açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Başkan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istemesini eleştiren Faruk Özlü’ye canlı yayın teklifinde bulundu. Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamasında, hızlı trenin Bolu ve Düzce’den geçmesini çok arzu ettiğini belirterek, Bolu’nun Düzce’nin gelişmesini istediğini söyledi. Başkan Özcan açıklamasında ‘Bey Faruk’ diye seslendiği Faruk Özlü’ye adeta ağzına geleni söyledi. Özcan açıklamasının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konuyla ilgili randevu istemelerinin ne ayıbı olacağını belirterek Düzce kamuoyunu bilgilendirmek üzere billboardlara reklam verdiklerini bildirdi.

“SAYIN BAKAN BU KONUDA HİÇ ÇALIŞMAMIŞ”

Hızlı tren konusunda iki güzergah üzerinde çalışıldığını belirten Başkan Tanju Özcan, “Bir tanesi Beypazarı-Nallıhan-Mudurnu ve Göynük’ün çok üzerinden geçip Sakarya’ya bağlanan hat. Sakarya’dan İstanbul’a doğru devam edecek. Bizim bu konuda temel itirazımız şu şekilde; Mudurnu’dan ve Göynük’ten geçen trenler Mudurnu ve Göynük’ün oldukça uzağından geçecekler. Beypazarı’nda da durak yok, Nallıhan’da da durak yok, Mudurnu’da da durak yok, Göynük’te de durak yok. Trenin Göynük’e, Mudurnu’ya herhangi bir katma değeri olmayacak. Bizim önerdiğimiz güzergahta ise Gerede’de durak olacak, Kızılcahamam’da durak olacak, Bolu’da durak olacak, Düzce’de durak olacak. Sayın Bakan bu konuda hiç çalışmamış.-Halen Sayın Bakan diyorum, Düzce Belediye Başkanımızı kastederek- Yani Düzce’de profesör olan Ayhan Şamandar’ı dinlememiş bile. İki hat arasındaki mukayeseyi bile yapamamış. Prof. Dr. Ayhan Şamandar Hocamız Bolu’ya geldi. STK’leri ziyaret etti, siyasi partileri ziyaret etti, anlattı. Dedi ki, özellikle bu mevcut Beypazarı-Nallıhan üzerinden geçecek hatta 49 adet tünel olacak, toplam uzunlukları 72 kilometre tünellerin. 25 adet viyadük olacak, toplam uzunluğu 13 bin 770, yani 14 kilometre. 441 kilometre uzunluğunda bir hat olacak. Maliyeti 6 milyar dolar. Ve günlük taşınabilecek maksimum yolcu 45 bin” dedi.

“BAY FARUK’UN HABERİ YOK”

Hızlı tren hattının Gerede-Kızılcahamam-Bolu-Düzce üzerinden Sakarya’ya bağlanması durumunda günlük taşınacak yolcunun minimum 200 bin olacağına dikkat çeken Başkan Özcan, “Hattın maliyeti 5 milyar dolar. Öbür hattın kendini amorti etme şansı yok. Japonlara göre bu hat kendini 8-10 yılda amorti ediyor, bizim önerdiğimiz hat. Öbür hat ömür boyu kendini amorti etmiyor. Burada Bolu ve Düzce’nin çok büyük kazancı var. Ama öbür tarafta istasyon olmadığı için hiçbir kazancı yok. Tam tersi verimli arazilerden geçip gidecek, biz de sadece arkasından bakacağız. Tabi Bay Faruk bu raporları incelemediği için bunların hiçbirinden haberi yok. Şimdi bana cevap veriyor Sayın Faruk Özlü. Diyor ki: ‘Tanju Bey ayıyla başladı, geyikle devam etti, şimdi de hızlı trene binmeye çalışıyor.’ Ayı, geyik kısmına sonra geliriz, ama doğru söylemiş. Ben hızlı trene binmeye çalışıyorum. Ben hızlı trene Boluluların ve Düzcelilerin de binmesini istiyorum. Ben hızlı trenin arkasından öküzün trene baktığı gibi bakmak istemiyorum” diye konuştu.

“SAYIN BAKAN DA KONUNUN UZMANI DEĞİL”

Eski Bakan Faruk Özlü’nün açıklamalarını tuhaf karşıladığını aktaran Özcan ayrıca, “Bolu Dağı gerekçe gösteriliyor. Teknik olarak Bolu Dağından geçmesi mümkün değilmiş. Yahu kardeşim öbür tarafta 49 tünel yapılacak, toplam uzunluğu 72 kilometre. Burada sadece Bolu Dağı geçilecek. Bütün teknik adamlar şunu söylüyor: ‘Bolu Dağına gerekli eğimi vererek tüneli Bolu Dağından geçirmek çok zor bir iş değil.’ Sayın Bakan bütün dünyayı dolaşmış, İsviçre’deki Alplere gitsin bir baksın. İsviçre’deki Alpler Bolu Dağından daha yüksek ama hızlı trenler –kilometrelerce o dağlar delinmiş- o tünellerin içinden geçip gidiyor. Ben konunun uzmanı değilim, ama Sayın Bakan da konunun uzmanı değil. O yüzden ‘Ben Sayın Erdoğan’ın adamıyım’ diyorsa rica ediyorum kendisinden de. ‘Yahu şu Bolu Belediye Başkanını ve yanındaki heyeti bir kabul edin Sayın Cumhurbaşkanım’ deyiver sözün geçiyorsa. Geçmiyorsa da bana laf yetiştirme. Somut bir önerim var. Bolulular ve Düzceliler bu hızlı treni istiyor mu? Eş güdümlü olarak aynı gün Bolu’da ve Düzce’de sandıkları koyalım. Her sandık kurulunda her siyasi partiden bir temsilci olsun. Bağımsız bir şekilde Bolulular ve Düzceliler oy kullansın. Öncesinde bir canlı yayın yapalım Sayın Bakanla. Ben kendi açımdan anlatayım, o kendi açısından niye geçmesini istemiyor bunu anlatsın. Ondan sonra Düzceliler ve Bolulular sandığa gitsin, oylarını kullansınlar. Demokrasinin gereği bu” ifadelerini kullandı.

“SAYIN BAKAN ÖNCE DÜZCE’NİN SORUNLARINA ODAKLANSIN”

Başkan Özcan açıklamasının devamında Özlü’yü yerden yere vurdu. Özcan şunları söyledi: “Sayın Bakan şunu bile anlamamış. Arkadaşlar hızlı tren dediğiniz birkaç alternatif trenden oluşuyor. Birçok alternatif trenden oluşuyor. Tokyo-Osoka hattına benziyor bu hat. A treni var, Ankara’dan İstanbul’a direkt gidiyor. B treni var, sadece Bolu’da duruyor. Yani güde 50-60 hızlı tren geçecekse bunun sadece birkaç tanesi Bolu’da duracak. Dolayısıyla sayın bakan bunu bile anlamamış. O bizim Düzce halkını bu konuda uyarmamızdan rahatsız oldu. Vallahi kendi tezi varsa, Bolu’daki billboradlar açık. ‘Hızlı tren Bolu’dan Düzce’den niye geçmemeliyi, bizim belediyenin billboardlarını ücretsiz tahsis edelim Düzce Belediyesine, açıklasın. Sayın Bakan bana laf yetiştiriyor da önce Düzce’nin sorunlarına odaklanması lazım. Önce aynaya baksın.”

“BİZİMKİSİ BİR ÖVÜNÇ, ONUNKİSİ BİR İTİRAF”

Düzce Belediyesi’nin ilk 500 günü kitapçığı ile Bolu Belediyesi’nin 550 günü kitapçığını karşılaştıran Özcan ayrıca, “Bizim kitapçığımızla kendi kitapçığını bir karşılaştırsın. İki kitapçık da ‘İsrafı önledik’ diye başlıyor. Bizimkisi bir övünç, onunkisi bir itiraf. Ben AK Partili bir belediyeden devraldım burayı, ‘israfın önüne geçtim’ diyorum. Sen AK Partili bir belediyeden devraldın, sen de ‘israfın önüne geçtim’ diyerek itirafta bulunuyorsun. ‘Benden önceki AK Partili belediye başkanı israf etmiş’ diyorsun” dedi.