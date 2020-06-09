Fast Food’un Lideri Bolu’da

Haber: Volkan Yılmaz

Marmaris Büfe işletme sahibi Aydın Şahin “Bolu’da markalaşma adına birçok eksiğimiz var. Bu bağlamda yıllardır gözlemlediğim insanların tüketim alışkanlığına bir yenisine ekleyerek Marmaris Büfe’yi Boluluların damak zevkine sunduk. Önümüzdeki dönem de birkaç tane daha markayı ilimize getirme arzusu içerisindeyim. Turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyen Bolu’muza yeni bir marka katarak gelen misafirlerimize alternatif sunmak ve bilinir bir markada yemeklerini yemelerini sağlamak biz işletmecilere düşen en büyük görevlerden bir tanesi.

Marmaris Büfenin toplam 60 şubesi bulunmaktadır. Özellikle ıslak hamburgeriyle isim yaptı. 83 menü seçeneği sunmaktayız. Tüm Türkiye’de aynı hizmeti veriyor aynı kaliteyi sunuyoruz. Üretim tek elden çıkıyor. Ev ve iş yerleri için istenilen siparişler dakikalar sonra belirtilen adreste. Uygun fiyat politikamız ve hızlı servis ağımızla müşterilerimize bir telefon kadar yakınız. Dileyen müşterilerimiz İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan iş yerimizde lezzetlerimizin tadına bakabilir, isteyen müşterilerimiz de 0 374 220 07 77 ve 0 532 644 97 77 nolu telefonlardan sipariş verebilirler ” ifadelerini kullandı.