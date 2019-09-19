Fatih Başkan, Gaziler Gününü kutladı

Haber: BMA

19 Eylül Gaziler Günü, ülkemizin dört bir yanında olduğu ilimiz Seben ilçesinde de düzenlenen protokol töreni ile kutlandı. Törene Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak da katıldı. Düzenlenen tören sonrası gazi ve yakınları için Seben Solaklar Kaya Evlerinde yemek verildi.

Yaptığı açıklamada Gaziler Gününü kutlayan Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanımızı korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin onuru, vatanseverliğin ve kahramanlığın abideleridir. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.