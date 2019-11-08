Fatih Başkan, halkla toplantılara devam ediyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçe halkının sorunlarını ve taleplerini dinlemek üzere vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her ay düzenlenen Mahalle Toplantılarına katılan Belediye Başkanı Fatih Kavak, son olarak Santral Sokak’ta vatandaşlarla bir araya gelerek belediye çalışmalarını anlattı. Kasım ayı mahalle toplantısı ile ilgili açıklama yapan Başkan Fatih Kavak, “Bu ay ki mahalle toplantımızı Santral Sokakta Sibel-Fahrettin Kuran çiftinin evine misafir olarak gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini alarak hasbihal ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız belediye çalışmalarımızdan ve projelerimizden bahsettim. Katılım sağlayan mahalle halkına teşekkür ederim” dedi.