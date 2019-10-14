Fatih Başkan okul ziyaretlerine devam ediyor

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek eğitim çalışanları ile birlikte fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Fatih Başkan okul ziyaretlerine devam ediyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçede belediye çalışmalarının aralıksız sürmesi ve vatandaşların talepleri doğrultusunda iyileştirmelerin yapılmasının yanı sıra eğitim kurumlarını da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Kavak son olarak Seben Ortaokulunu ziyaret etti. Okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Fatih Başkan, ilçe ve okullarda yapılması düşünülen projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Okul ziyaretinde ayrıca Seben Belediyesi tarafından öğrencilere simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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