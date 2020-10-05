Fatih Başkan’dan “hoş geldin” hediyesi

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek okula yeni başlayan öğrencilere hediyelerini ulaştırmaya devam ediyor.

Fatih Başkan’dan “hoş geldin” hediyesi

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Okula Hoş Geldin” projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Fatih Kavak son olarak Seben Anaokulu’nu ve İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren kreşte öğrencilerle bir araya geldi. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kavak, belediye olarak hazırlatılan hediye paketlerini verdi.

Başkan Kavak yaptığı açıklamada, “Seben Anaokulunda ve İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan kreşte okul öncesi eğitim alan öğrencilerimizi ziyaret ederek ‘Okula Hoş Geldin’ projemiz kapsamında hazırlamış olduğumuz hediyelerimizi takdim ettik. Okul idarecilerine ve öğretmenlerimize covid-19 önlemleri kapsamında minik yavrularımızın sağlığı için göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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