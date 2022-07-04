Fatih Erbakan, altılı masayı Tanju Özcan üzerinden hedef aldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eskişehir 2. Olağan Kongresi’nden altılı masaya yüklendi.

Altılı masanın çok uzun ömürlü olmayacağını belirten Fatih Erbakan, “daha şimdiden koltuk kavgasına düştüklerinin sinyallerini vermeye başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı kendisi Cumhurbaşkanı olmak isterken, İyi Parti tarafı başka bir aday çıkarmak istiyor. Bu yetmiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan'ıyla, CHP Genel Başkanı arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabeti her geçen gün artarak devam ediyor.”

“Bütün bunların üstüne CHP’li Bolu Belediye Başkanı kendi genel başkanını cesaretsizlikle suçluyor, aday olamayacaksan ben çıkıyım aday olayım, çekil önümde durma diyor. Böyle bir tablonun içerisinde biz ne diyoruz. Altılı masadan gelen çatırtılar, patırtılar bütün Türkiye’den Anadolu’dan duyulmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.

OLAYIN ÖNCESİ

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “hazırım inan olsun. Güvenin bana. Yenerim” ifadelerini kullanmıştı.