Fatih Hanı Sofrası Kalıcı konutlar işletme sahibi, Boluspor eski Yönetim Kurulu Üyesi Ervani Alemdar, Boluspor’u Osmanlıspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi öğle yemeğinde ağırladı. Mutfağında kalite ve hijyen konusunda ödün vermeyen Fatih Han’ı işletmesi zengin menüsünü bu seferde kırmızı beyazlı ekip için hazırladı. Özellikle teknik direktör Fuat Çapa önce ki yıllarda Filiz Restaurant’ın aşçıbaşısı olan ünlü Şef Nihat Türker’in hazırladığı özel sunumları tadarken, yemek tam bir futbol sohbeti havasında geçti. Boluspor yönetimlerinde eskiden görev alan Ervani Alemdar futbolcularla tek tek ilgilenirken Bolusporlu futbolcular yemekten keyif aldılar. Futbol dolu sohbetin ardından Kaleci Antrenörü Levent Zorluer ve Abdulkadir Özdemir'in yeni yaşı pasta keserek kutlandı. Yemekten sonra Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden Fatih Han’ına bir teşekkür mesajı yayınlandı.