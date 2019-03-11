Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e Başkent’in desteği artarak devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cuma günü mitingde Bolu halkına seslenmesinin ardından hafta sonu İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Bolu’ya gelerek Fatih Metin’in çalışmalarına destek verdi.

PARKTAKİ VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Bakan Yardımcısı Ersoy, AK Parti’nin Bolu’ya kazandırdığı en önemli parklar olan Atatürk Orman Parkı’nda gerçekleşen seçim çalışmalarına katıldı. Güneşli havanın tadını çıkartan ailelerle sohbet eden Ersoy, Bolu’nun gönül belediyeciliği ile yoluna devam etmesi ve Bolu halkının hak ettikleri hizmetleri almaları için Cumhur İttifakı’nın adayı Fatih Metin’e sahip çıkmalarını istedi.

“FATİH KARDEŞİMİZİN KAZANMASI GEREKMEKTEDİR”

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, “Bolu’nun gönül belediyeciliği ile yoluna devam etmesi, Bolu insanının hak ettiği hizmetleri alması, hem de Cumhur İttifakı’yla ülkemizin ortaya koyduğu iradenin ve beka mücadelesinin inkıtaa’ya uğramaması ve düşmanlarımızın sevinmemesi için Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Bolu’da da Fatih kardeşimizin kazanması gerekmektedir. Biz Cumhur İttifakı’mızın kazanması gerektiğine, ülkemizin kazasız belasız yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin belli bir coğrafyasını, belirli adlarla adlandıranların bizim kaybetmemizden sevince boğulmaması, kapılmamasını arzu ediyoruz. Onun için hem Bolu’muzun hem ülkemizin menfaatlerini için hem de evlatlarımızın geleceği için Cumhur İttifakı’mızın adayı Fatih Metin’in başarılı olmasını canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.

“GÖRDÜĞÜMÜZ HAVA ÇOK OLUMLU”

Ersoy, Boluluların ilgisinden ve desteğinden de bahsederek “Parktaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Elhamdülillah buralarda gördüğümüz hava çok olumlu. Vatandaşlarımız bizim gibi düşündüklerini ve Fatih Metin’i belediye başkanı, onunla birlikte hareket eden il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimizi de kendisine yol arkadaşı olarak seçeceklerini çok net bir şekilde ifade ettiler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“BÜYÜKLERİMİZ BİZLERE GÜÇ VERİYORLAR”

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin de İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’un kendilerine güç verdiğini söyleyerek, “Bugün içişleri bakan yardımcımız, kıymetli ağabeyim Mehmet Ersoy beyi Bolu’da misafir ediyoruz. Atatürk Orman Parkı’mızda vatandaşlarımız ziyaret ettik. Sağ olsunlar vatandaşlarımız Cumhur İttifakı’na olan desteğini devam ettiriyor. Bolu zaten huzurlu ve güvenli bir şehir. Biz de refah seviyesini daha da yükseltmek için yola çıktık. O noktada sağ olsunlar böyle dostlarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz ziyaret ediyorlar ve bizlere güç veriyorlar. İnşallah Bolu’yu daha güzel yarınlara yaşayacağız. O nedenle kıymetli Bakanıma teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandın.