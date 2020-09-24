Fatih Kavak: “Birlikte başaracağız”

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda ilimiz Seben ilçesinde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan ve Belediye Başkanı Fatih Kavak ile kurum amirleri katıldı. Başkan Fatih Kavak denetimlerde kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. Fatih Kavak denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “İlçe Kaymakamımız Sayın Süleyman Bakan ile Covid-19 önlemleri kapsamında denetimde bulunduğumuz pazar esnafımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydukları için teşekkür edip, hayırlı kazançlar diledik. Belediye olarak koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu salgından kurtulana dek kararlılıkla devam edeceğimiz çalışmalarımıza vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyarak destek verebilirler. Birlikte başaracağız” dedi.