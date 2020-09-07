Fatih Kavak müjdeyi verdi

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, 31 Mart Yerel Seçim kampanyası kapsamında ilimize gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Hükümet Konağı sözü almıştı. Bakan Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak, “Seben’e selam. Seben’in yeri benim gönlümde ayrıdır. Hükümet Konağını da inşallah hemen başlayacağız, yapacağız, bitireceğiz. Seben’e de yakışacak inşallah” demişti.

Seçimler sonrasında sözün takipçisi olan Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçeye müjdeli haberi verdi. Başkan Fatih Kavak, Bakan Soylu’nun verdiği söz neticesinde Hükümet Konağı projesinin onaylandığını bildirdi. Proje kapsamında Seben Yeni Hükümet Konağı 2 bin 500 metrekarelik kullanılabilir alana kurulacak. Seben Hükümet Konağı bünyesinde 2 bin metrekarelik alanda Kaymakamlık, 500 metrekarelik alanda ise İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet verecek.