Fatih Kavak öğretmenleri unutmadı

Haber: BMA

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Seben’deki eğitim kurumlarını ziyaret eden Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak öğretmenlere hediyelerini takdim etti. Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Kavak, "Ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, güzel yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışıp görevlerini sevgiyle icra eden değerli öğretmenlerimiz bugün sizin gününüz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.