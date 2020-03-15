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Fatih Kavak Tıp Bayramını kutladı

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Aile ve Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Fatih Kavak Tıp Bayramını kutladı

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak,  Seben Aile ve Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek görev yapan sağlık personelinin "Tıp Bayramını" kutladı. Sağlık personelinin 14 Mart Tıp bayramını pasta keserek kutlayan Başkan Fatih Kavak yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın sağlığı sizlere emanet kıymetli doktorlarımız ve diğer sağlık görevlilerimiz; gece gündüz demeden gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum" dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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