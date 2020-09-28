Fatih Kavak’tan 1. sınıf öğrencilerine ziyaret

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlayan Atatürk İlkokulunda 1. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Başkan Fatih Kacak, “Okula Hoş Geldin" projesi kapsamında hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Kavak yaptığı açıklamada, “Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu süreçte gönül isterdi ki bütün öğrencilerimiz de okullarında, sınıflarında yerini alsın... Şu an tek temennim daha sağlıklı günlerde, öğrencilerimizin çok özlediği okul bahçelerinde ve sınıflarında buluşması. Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla tüm öğrencilerimize başarı diliyorum. İnşallah daha sağlıklı günlerde buluşacağız.” dedi.