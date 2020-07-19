Fatih Kavak’tan Güreş Milli Takımına ziyaret

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Aladağ Kamp Eğitim Merkezinde güç depolayan Güreş Milli Takımımızı ziyaret etti. Ziyarette başarılarıyla gururumuz olan Rıza Kayaalp’le de bir araya gelen Başkan Fatih Kavak, takıma başarılar diledi.

Başkan Kavak yaptığı açıklamada, “Aladağ Gençlik Kampımızda kampa giren Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in de yer aldığı Güreş Milli Takımımızı ziyaret ettim. Mevlam yiğitlerimize her zaman galibiyet nasip etsin” dedi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Dünya Güreş Federasyonu tarafından Ağustos ayı içerisinde açıklanması beklenen takvime hazır olmak adına 25 Temmuz'a kadar ilimiz Bolu'da kampa devam edecek.