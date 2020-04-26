Fatih Kavak’tan şehidimiz için taziye

Haber: BMA

Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce şehit olurken, 3 askerimiz de yaralandı. Menfur saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerince bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak da ülkemizi yasa boğan kaybımız Ahmet İnce için bir taziye mesajı paylaştı. Başkan Fatih Kavak mesajında, “Kırıkhan Özyörük Mahallesinde ikamet eden Sözleşmeli Er Ahmet İnce Kuzey Irak’ta şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan (c.c.) rahmet, ailesine, Yüce Milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehidim; ruhun şad, mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.