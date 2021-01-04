Fatih Kavak’tan yeni müjde

Haber: BMA

Seben ilçesinde yapımı devam eden TOKİ 2. etap konutlarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Belediye Başkanı Fatih Kavak yaptığı açıklamada konut çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Fatih Kavak açıklamasında, “İlçemize yapılmakta olan TOKİ 2.Etap 266 Konut projesinde çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Projemiz son sihirli dokunuşlar ile tamamlanıyor. Seben için hız kesmeden devam” dedi.

“2021 SONUNDA BİTMESİ PLANLANIYOR”

Başkan Kavak açıklamasında ayrıca ilçe halkıyla bir müjdeyi de paylaştı. Kavak, “Sırada Seben Toplum Sağlık Merkezi Projesi var. Hafriyat çalışmaları son hızla devam ediyor. 2021 yılı sonu itibariyle inşaatın tamamlanması planlanmaktadır. Projelerimizin hayata geçmesinde desteklerini bizlerden esirgemeyen AK Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay'a, Milletvekillerimiz Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’ye şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.