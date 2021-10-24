Fatih Kılınç Merkez ilçe başkanı oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Saadet Partisi Bolu Merkez İlçe 5. Olağan Kongresi Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Yoğun katılım sağlanan kongreye Saadet Partisi Konya Milletvekili, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Karaduman, Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın, Saadet Partisi İlçe Başkanları ve Saadet Partisi üyeleri katılım sağladı. Açılış ve yoklama ile başlayan kongre, saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Merkez İlçe Başkanlık seçimi için yapılan kongrede Fatih KılınçMerkez ilçe başkanlığına aday odu. Tek adayın olduğu seçimde 56 delegenin oy kullanmasıyla Kılınç Merkez İlçe Başkanı oldu. Kürsüye çıkan Fatih Kılınç, “Erbakan hocamızın bağımsızlar hareketi ile başlattığı bu yolda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“BU YOLDA DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Fatih Kılınç, “Çok değerli milletvekilimiz il sorumlumuz kıymetli il ve ilçe teşkilatı üyelerimiz sayın il başkanımız kıymetli siyasi parti temsilcileri değerli sivil toplum örgütü temsilcilerimiz güvenliğimizi sağlayan emniyet güçlerimiz ve basın mensuplarımız. Kongremize teşrif eden hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmama kongremizin hazırlığında emeği geçen bütün teşkilat üyelerimize teşekkür Ederek başlamak istiyorum. Biz milli görüş hareketi olarak ahde vefa düsturu ile ekonomik ve siyasi olarak ülkemizin gelişmesi tam bağımsız bir ülke olması için yeniden büyük Türkiye parolası ile 1969 da Erbakan hocamızın bağımsızlar hareketi ile başlattığı bu yolda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin şu anki hali bizim ideallerimizin ülkemiz için ne kadar elzem olduğunu gösteriyor” dedi.

“YALANLAYAN BİR SİYASİ GİRDABIN İÇİNDEYİZ”

Merkez İlçe Başkanı Kılınç, “Bu gün kendi söylediğini yarın başkasının ağzında duyduğunda yalanlayan bir siyasi girdabın içindeyiz. Yukarıda kayıkçı kavgaları ile gündem manipüle edilirken halk her geçen gün daha fazla geçim sıkıntıları ile mücadeleye maruz kalıyor. Son bir yılda dahi en basit olarak Ayçiçek yağındaki enflasyon şu anki ekonomik buhranı ortaya sermekte yeterli görüyorum. Bunların yanı sıra dünyayı kaosa sürükleyen zihniyetler Erbakan hocamızın asıl güç diye beyan ettiği imanlı gençlerimizin dimağını kirletip onları heva ve hevesleri peşinde koşan bir nesil haline getirmek için gerek sosyal medya gerek müzik grupları gerekse oyunlarla var gücü ile saldırmaktadır. Ne yazık ki bu olup biteni mevcut hükümet sadece izliyor. İnsanlarımız geçim sıkıntısından başka bir şey düşünemez bir hale getirilerek insanımız üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Biz saadet partili ve bu vatanın evlatları olarak onların bütün oyunlarını bozacağımız buradan haykırıyoruz Rabbimizin İbrahim suresi 46. Ayetinde belirttiği gibi Onların dağları oynatacak kadar güçlü organizasyonları olsa dahi bilmeliyiz kiAllah’ın dediği olacaktır” ifadelerini kullandı.