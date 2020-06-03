Fatih Metin Abant’a da el attı

Haber: C. Kutay Aykan

Karadere Suları Projesinin tamamlanması, Dörtdivan Tekke Barajı, Seben Taşlıyayla Göleti Sulama Projesi, Tekke Barajı, Gölköy projesi gibi Bolu açısından hayati önem taşıyan birçok projenin tamamlanmasında farkını gösteren Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, şimdide Bolu’nun turizmi açısında büyük önem taşıyan Abant Tabiat Parkı için kolları sıvadı.

BİRÇOK DÜZENLEME YAPILACAK

Abant Tabiat Parkı içerisinde bulunan ahşap yürüyüş yolunun bakımı yapılırken, İstanbul ve Ankara üzerinden ulaşım güzergahında bir çok alanda trafik durumunu gösteren elektronik tabelalar konulacak. Ayrıca park içerisinde ki ışıklandırmadan, bisiklet ve yürüyüş yolundan, piknik masalarına kadar yenileme çalışmaları yapılarak Abant yeni bir çehreye kavuşturulacak.

ELEKTRONİK TABELALAR TAKILACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin; “Abant Gölü Tabiat Parkı'na; Ankara- İstanbul D-100 Devlet Karayolu'nun 203 km. sinden, Ömerler Köyü sapağından ayrılan 22 km. lik asfalt yol ile ulaşılmaktadır. Park alanı; Bolu'ya 33, Ankara'ya 225, İstanbul'a ise 258 km. uzaklıktadır. Bu yollarda zaman zaman istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Bu noktada ana yol dönüşlerine bilgilendirme amaçlı elektronik tabelalar yapılacak olup, ziyaretçiler trafik ve yol durumunun yanı sıra yoğunluk bilgilerine de ulaşarak alternatif sahibi olmaları sağlanacaktır. Böylece tatsız bekleme ve olası istenmeyen durumların önüne geçilerek vatandaşın refahı gözetilmiş olacaktır” ifadelerine yer verdi.

ABANT’IN ŞEHRESİ GÜZELLEŞİYOR

Abant Tabiat Parkı içerisinde yapılan ve yapılacak olan yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Metin; “Tabiat Park içerisinde bulunan 600 metrelik Abant Tabiat Parkı ahşap yürüyüş yolunun tamir ve bakımını gerçekleştirdik. Yine bu noktada yöresel motiflere uygun 100 adet piknik masası Abant’a kazandırılacaktır. Bu sayede gelen ziyaretçi sayısı artacak ve yöre halkının gelirine katkı sağlanmış olacaktır. Yine göl kenarında aydınlatma sorununu çözme adına, aydınlatma işlemleri içinde tamir ve bakım işleri başlayacaktır. Ayrıca, göl çevresini dolanan 7 km yürüyüş ve bisiklet yolunun yenilenmesi yapılacak olup, küptaş araç yolunun da bozulan noktaları ve giriş bölgesindeki yol düzenlemeleri ve tamiratları da yapılacaktır. Son olarak, Abant Gölü çevresine has gelenek ve göreneklerin başında Bolumuzun genelinde yaygın olan, yöresel el sanatları gelmektedir. Bölgeye özgü ahşaptan yapılan bazı eşya ve süsler, hem kullanım hem de ticari amaçlı üretilmektedir. Bu üretimin devamı ve yöre halkının kazanç sağlaması adına bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada kalbimiz Bolu için, hemşehrilerimiz için atmaya devam edecek. Hep birlikte el ele vererek Bolumuzu tüm güzellikleriyle kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.