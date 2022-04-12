Fatih Metin bir görevden daha alındı

Haber: Erdal Tanrıverdi

8 Nisan’da yayımlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bakan yardımcısı olan Fatih Metin görevden alınmıştı. Fatih Metin’in, at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyeliği’nden de çıkarıldığı öğrenildi.

KURUL ÜYELİĞİNDEN AYLIK 20 BİN 16 TL

Eski Bakan Bekir Pakdemirli döneminin yardımcıları Akif Özkaldı, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece’nin "At yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi” olduğunu belirten CHP’li Yavuzyılmaz, kurul üyelerinin aylık 20 bin 16 TL aldığını belirtmişti. Görevden almalarda geç kalındığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Liyakatsizliğin had safaya çıktığı bir dönem yaşandı. Bakan yardımcılarının mesleki donanımları bakanlığın yapısına uygun değildi. Biri inşaat mühendisi, biri ziraat mühendisi, biri iktisatçı ve biri de avukattı" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Fatih Metin, bakan yardımcılığı görevinin ardından Yüksek Komiserler Kurulu üyeliğinden çıkartılmış oldu.