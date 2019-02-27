Fatih Metin, “Bolu kazansın”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, fabrika ziyaretleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) orman ürünleri üzerine faaliyette bulunan Gentaş A.Ş üretim fabrikasını ziyaret etti.

Metin, Milletvekili Arzu Aydın ile ittifak kapsamında lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan ve AK Parti-MHP teşkilatlarının da kendisine eşlik ettiği fabrika ziyaretinde, işçilerden destek ve dualarını aldı.

“PROJELERİMİZİN HEPSİ ELLE TUTULUR, SOMUT VE UYGULANABİLİR”

Fabrika yemekhanesinde emekçilerin sorularını yanıtlayarak, proje kitapçığı üzerinden 30 mega projesini anlatan Metin, tüm projelerinin ‘somut’ ve ‘uygulanabilir’ projeler olduğunu, ayrıca belediye bütçesine ek bir yük getirmeyeceğini söyledi. Metin “Bolu Belediyesi’ne yük olacak bir projemiz yok. Hepsi elle tutulur, somut ve uygulanabilir projelerdir. Kaynağı da bellidir.” dedi.

“BOLU KAZANSIN”

AK Parti hükümetinin gücünü her zaman arkasında hissettiğini söyleyen Metin, işçilere kendisine destek için Bolu’ya gelen iki bakanın verdiği müjdelerden bahsederek, “İstiyoruz ki kazanan Bolu olsun. Takdir Bolu halkınındır.” diye konuştu.