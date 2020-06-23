Fatih Metin bu kez onların yardımına koştu

Haber: Ceylan Beykoz

Bursa'da etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesine bağlı 130 haneli Dudaklı köyünde sele dönüşmüş, yaşanan selde 6 vatandaş hayatını kaybederken binlerce dönüm ekili alan sular altında kalmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli dün bölgeye giderek durum hakkında bilgi almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletmişti.

VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ

Dudaklı köyünün bugün ki ziyaretçisi ise Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin oldu. Metin, selde hayatlarını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziyesini ilettikten sonra, bölgedeki meydana gelen zarar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunlarını dinleyen Bakan yardımcısı Metin, mağduriyetlerin giderilmesi için talimat verdi. Bakan yardımcısı Fatih Metin burada yaptığı açıklamada; “Tabi öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet, tüm ailelere sabır diliyorum. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla devlet olarak burada vatandaşlarımızın yanındayız. Dün İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Beyefendiler buradaydı. Gerekli incelemeleri yaptılar. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe yönetimimiz kriz yönetim merkezi kurarak gerekli müdahaleleri yaptılar. Şimdi bizde incelemelerimizi yaparak, vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Hiç bir vatandaşımızın şüphesi olmasın ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tüm zararlar telafi edilecektir. Biz vatandaşımızın gözyaşını silmek, derdine derman olmak için buradayız. Rabbim bir daha böyle bir felaket göstermesin” ifadelerine yer verdi.

MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Tarım ve Orman Bakan yardımcı Metin açıklamasının devamında; “ Selden 5 ilçe ve 43 köy zarar gördü. Tarımsal alanlarda büyük zarar gördü. Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin de dün belirttiği gibi, ORKÖY kapsamında 2 Milyon lira hibe desteği verilecek. DSİ olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında hayvancılık anlamında da zarar gören vatandaşların zararları en kısa zamanda telafi edilecek” dedi.