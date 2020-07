FATİH METİN BU KEZ RİZE’YE KOŞTU

Haber: BMA

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’yla birlikte bölgeye giden Bakan yardımcısı Metin, bölgede incelemelerde bulundu. Orman ve Tarım Bakan yardımcısı Fatih Metin Rize’de yaptığı incelemelerin ardından Artvin’in Yusufeli İlçesine geçerek Yusufeli Baraj şantiyesinde yaşanan afetle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Bakan yardımcısı Metin yaptığı açıklamada; “Maalesef son zamanlarda ülkemizin bir çok bölgesinde sel felaketleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Önce Bursa, sonra Bolu, şimdiyse Rize ve Artvin’deyiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Ak Parti Genel Başkan yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı Beyle birlikte bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hem müdahale hem de yaraların sarılması konusunda talimat verdiler. Bizlerde bu konuda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek yaşanan zararları en kısa zamanda telafi edeceğiz” dedi.

HASAR TESPİTLERİ YAPILIYOR

Sel felaketinin etkilerinin büyük olduğunu belirten Bakan yardımcısı Fatih Metin; “Özellikle İkizdere, Çayeli ve Madenli’de büyük bir felaket yaşandı. Maalesef can kaybımızda var. Yusufeli Baraj şantiyesinde de çok yoğun bir felaketle karşı karşıyayız. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla birlikte buradadır. AFAD, UMKE, DSİ, İl Özel İdaresi, Sağlık ekiplerimiz herkes yoğun ve özverili bir çalışma içerisindeler. Hasarın ölçüsü ne olursa olsun Devlet olarak bu hasarı gerecek güçteyiz. Hasar tespitleri ivedi bir şekilde yapılıyor. Bu tespitlerden sonra gerekli işlemler acilen yapılacaktır” dedi.

METİN KARADENİZ’İN ACISINI PAYLAŞTI

Maddi hasarların bir şekilde telafi edilebileceğini dile getiren Fatih Metin; “Burada bizi üzen can kaybının olmasıdır. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Onların acılarına ortak olmak için buradayız. Rabbim beterinden korusun. Ben tekrar Rize’ye, İkizdere’ye, Çayeli’ne, Madenli’ye, Artvin’e ve Yusufeli’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Biz devlet olarak tüm tedbirleri alacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.