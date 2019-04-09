Fatih Metin iddiayı kaybedince

Haber: C. Kutay Aykan

12 Şubat’ta seçim çalışması yaptığı sırada Paşaköy Mahallesi sosyal tesislerinde o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Mert Karağöz’ün kardeşi, Melih Karağöz ile karşılaşan Fatih Metin seçimin sonucu üzerine iddiaya girdi. Henüz 2002 doğumlu olan Melih Karağöz seçimi CHP Adayı Tanju Özcan’ın kazanacağını iddia ederken, Fatih Metin ise seçimin galibinin kendi olacağı yönünde görüş belirtti. Esprili şekilde iddiayı kaybeden kişi kazanana yemek ısmarlaması konusunda anlaşan ikili seçimden sonra buluşmak üzere ayrıldı. 31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde CHP Adayı Tanju Özcan seçimi kazanınca, Fatih Metin ilk iş olarak 17 yaşındaki hemşerisine verdiği yemek sözünü yerine getirdi. Küçük hemşerisini bulan Metin, Melih Karagöz’e olan yemek borcunu ödedi.

Seçimden sonra Ankara’ya giden ve kısa süreli dinlenen Metin dün ilimize tekrar dönmüştü. Bolu’ya döner dönmez iddiaya girdiği küçük hemşerisini bulan Metin, Şelale Park Restoranda Melih Karağöz ve arkadaşlarını misafir etti.