Fatih Metin; “Işık göründü”

Haber: Ceylan Beykoz

Toplamda 1150 metre uzunluğunda açılan tünel ile Seben TaşlıyaylaGöletinde bulunan su Seben ovasına sulama suyu olarak aktarılacak. Proje kapsamında Seben ovasına 32 800 da alan sulanacak.

Fatih Metin yaptığı açıklamada;

‘Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Seben TaşlıyaylaGöleti Sulaması işinde çift taraflı yürütülen tünel kazı ve destekleme işleri tamamlanmıştır. Hızlı bir şekilde kaplama betonunu yaparak suyun bir an önce Seben Ovasına ulaştıracağız’ şeklinde konuştu.

Ayrıca 21 milyon TL maliyetli Boru ve malzeme alımı ihalesinin de yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, projenin tamamlanması ile 186 km sulama şebekesi döşenerek çiftçilerin modern sulama sistemleri ile tarım yapması sağlanacağını, 2021 fiyatları ile Bolumuza ve ülke ekonomisine yıllık 25 milyon TL tutarında katkı sunacağını belirtti.